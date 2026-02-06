वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर घायल…चार गौवंश, अवैध शस्त्र बरामद

पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अरविन्द पासवान उर्फ टेनी पुत्र श्रीकांत मांझी और अफरोज आलम उर्फ सुड्डू पुत्र शलाउद्दीन, दोनों निवासी खगौरा थाना धनौती, जनपद सिवान (बिहार) बताया। तलाशी के दौरान पिकअप वाहन से चार गौवंशी बरामद किए गए, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया।