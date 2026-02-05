यूपी में डेढ़ करोड़ का गांजा बरामद, तस्करी का तरीका देख पुलिसकर्मी हैरान… दौड़ाकर पकड़े दो तस्कर

इस दौरान पुलिस ने दो हैंडलर भी दबोच लिया पूछताछ में एक ने अपना नाम अमरजीत मुखिया पुत्र नरेश मुखिया निवासी बंसिया थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा (बिहार) बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम शैलेश गोड़ उर्फ गोलू पुत्र रामप्रीत निवासी बेलवा थाना महुआडीह, जिला देवरिया बताया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा।