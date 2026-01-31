31 जनवरी 2026,

शनिवार

देवरिया

जबरिया रिटायर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ी…रिहाई का रास्ता साफ होते ही शुरू हुआ पेट दर्द, बेचैनी

जिला कारागार में निरुद्ध पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत शनिवार को अचानक बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले आया गया, जहां सर्जरी विभाग में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Jan 31, 2026

UP news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर

शनिवार को देवरिया जिला जेल में बंद जबरिया रिटायर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत दुबारा बिगड़ गई। उनके पेट में हो रहे तेज दर्द और बेचैनी के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बता दें कि अभी कुछ घंटे पहले ही उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया था।

जिला कोर्ट के साथ ही लखनऊ CJM कोर्ट से बी-वारंट भी वापस

सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी बी-वारंट को 'अदम तामीला' (अनएक्जीक्यूटेड) घोषित करते हुए वापस करने का आदेश दिया।

धोखाधड़ी के एक मामले में अमिताभ ठाकुर को जिला कोर्ट से 12 दिन पहले ही जमानत मिल गई थी। लेकिन, लखनऊ में दर्ज एक अन्य धोखाधड़ी के मामले में बी-वारंट जारी हो गया था, जिससे उनकी रिहाई अटक गई थी। आज वह बी-वारंट भी वापस हो गया।

पूर्व IPS को पेट दर्द, बेचैनी, मेडिकल कालेज रेफर

पूर्व IPS लगभग एक सप्ताह से पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे थे। जेल अस्पताल में तैनात डॉ. राहुल त्रिपाठी के इलाज से उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली थी। शनिवार सुबह अचानक फिर से तेज दर्द शुरू हो गया और घबराहट होने लगी। जब हालत गंभीर होने लगी तब डॉ. राहुल त्रिपाठी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

डॉक्टरों ने बताया अपेंडिक्स का अंदेशा, अल्ट्रासाउंड कराया गया

इसके बाद जेल की एंबुलेंस से उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां सर्जरी विभाग के डॉ. राकेश कुमार ने चेकअप किया। जांच में पेट दर्द का कारण अपेंडिक्स से जुड़ा बताया गया है। डॉक्टरों ने अमिताभ ठाकुर को अस्पताल में भर्ती कर लिया है।

उन्हें मेडिकल कॉलेज की नई OPD के सर्जरी वार्ड में बेड नंबर 50 पर रखा गया है। डॉक्टरों ने उनका अल्ट्रासाउंड और ब्लड की जांच कराने को कहा। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में अमिताभ ठाकुर का अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद आगे का इलाज किया जाएगा।

मेडिकल कालेज में पूर्व IPS की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था

इस दौरान पूर्व IPS की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में कड़ी व्यवस्था की है। सर्जिकल वार्ड में एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिस वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया, वहां आम लोगों के प्रवेश पर पहले से ही रोक है।

यहां केवल डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ और प्रशासन की इजाजत पर ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा। पुलिसकर्मी वार्ड के बाहर निगरानी कर रहे हैं, आने-जाने वालों की जांच भी की जा रही।

India News–C Voter के 'Mood of the Nation' सर्वे में सांसद रवि किशन शुक्ला देश के सबसे लोकप्रिय OTT स्टार घोषित
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

Published on:

31 Jan 2026 06:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / जबरिया रिटायर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ी…रिहाई का रास्ता साफ होते ही शुरू हुआ पेट दर्द, बेचैनी
देवरिया

उत्तर प्रदेश

