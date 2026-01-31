जबरिया रिटायर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ी…रिहाई का रास्ता साफ होते ही शुरू हुआ पेट दर्द, बेचैनी

पूर्व IPS लगभग एक सप्ताह से पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे थे। जेल अस्पताल में तैनात डॉ. राहुल त्रिपाठी के इलाज से उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिली थी। शनिवार सुबह अचानक फिर से तेज दर्द शुरू हो गया और घबराहट होने लगी। जब हालत गंभीर होने लगी तब डॉ. राहुल त्रिपाठी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।