फेसबुक प्यार पड़ा भारी, युवती से मिलने गया प्रयागराज का युवक अब पहुंचा जेल…जानिए पूरा मामला

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, फेसबुक फ्रेंड गया जेल
देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से प्रयागराज के एक युवक को फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और युवक प्रयागराज से उससे मिलने सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया।
लड़की भी पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थी, दोनो आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, और बात हाथापाई तक पहुंच गई। युवती की तहरीर पर जीआरपी ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक प्रयागराज का रहने वाला एक युवक का फेसबुक के जरिए भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से संपर्क हुआ। दोनों में रिश्ता बढ़ा और वे घंटों मोबाइल पर बातचीत करते रहे। इस बीच 21 जनवरी को युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा, युवती भी सलेमपुर स्टेशन चली आई।
दोनों रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंचे और बातचीत करने लगे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते उनमें मारपीट शुरू हो गई। जीआरपी ने युवक को पकड़ लिया।
युवती की तहरीर पर जीआरपी भटनी ने केस भी दर्ज कर लिया। जीआरपी थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने बताया कि किसी बात को लेकर युवक-युवती में विवाद हुआ था। इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
