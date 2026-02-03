3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवरिया

फेसबुक प्यार पड़ा भारी, युवती से मिलने गया प्रयागराज का युवक अब पहुंचा जेल…जानिए पूरा मामला

देवरिया में हैरान करने वाली घटना हुई है यहां प्रयागराज का एक युवक अपने प्रेमिका से मिलने सलेमपुर स्टेशन पहुंचा, युवती भी वहां आई और दोनों में बातचीत हो रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Feb 03, 2026

Up news, deoria

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, फेसबुक फ्रेंड गया जेल

देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से प्रयागराज के एक युवक को फेसबुक के जरिए मुलाकात हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और युवक प्रयागराज से उससे मिलने सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया।

युवती के तहरीर पर मुकदमा दर्ज, युवक भेजा गया जेल

लड़की भी पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थी, दोनो आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, और बात हाथापाई तक पहुंच गई। युवती की तहरीर पर जीआरपी ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

फेसबुक के जरिए युवक और युवती में हुई मुलाकात

जानकारी के मुताबिक प्रयागराज का रहने वाला एक युवक का फेसबुक के जरिए भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती से संपर्क हुआ। दोनों में रिश्ता बढ़ा और वे घंटों मोबाइल पर बातचीत करते रहे। इस बीच 21 जनवरी को युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा, युवती भी सलेमपुर स्टेशन चली आई।

युवती से मिलने सलेमपुर स्टेशन पहुंचा, अचानक दोनों में शुरू हुई मारपीट

दोनों रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंचे और बातचीत करने लगे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते उनमें मारपीट शुरू हो गई। जीआरपी ने युवक को पकड़ लिया।

युवती की तहरीर पर जीआरपी भटनी ने केस भी दर्ज कर लिया। जीआरपी थानाध्यक्ष बीबी राजभर ने बताया कि किसी बात को लेकर युवक-युवती में विवाद हुआ था। इस मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

यूपी पुलिस के दरोगा पर गंभीर आरोप, पीड़िता बोली…न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर
सिद्धार्थनगर
Up news, sidharthnagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 11:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / फेसबुक प्यार पड़ा भारी, युवती से मिलने गया प्रयागराज का युवक अब पहुंचा जेल…जानिए पूरा मामला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

देवरिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोमोज खिलाने के बहाने मासूम से हड़पे 85 लाख के गहने, सदमे में परिवार… जांच में जुटी पुलिस

deoria momos lure child jewellery theft
देवरिया

नाबालिग की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ने उड़ा दिया परिवार का होश, मां बोली…नहीं रहे मुंह दिखाने लायक

Up news Deoria nrws
देवरिया

देवरिया में बड़ा हादसा होते होते बचा…सड़क पर बस खड़ी कर सो गया ड्राइवर, जाम लगने पर पहुंची पुलिस ने हटवाई बस

Up news, deoria news,
देवरिया

जबरिया रिटायर पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ी…रिहाई का रास्ता साफ होते ही शुरू हुआ पेट दर्द, बेचैनी

UP news, deoria
देवरिया

पासपोर्ट सत्यापन में अवैध वसूली… SP ने दो सिपाहियों को किया निलंबित, जनता से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की शिकायत करने की किए अपील

Up news, deoria
देवरिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.