यूपी पुलिस के दरोगा पर गंभीर आरोप, पीड़िता बोली…न्याय न मिलने पर आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर

सिद्धार्थनगर में एक दरोगा पर महिला ने गंभीर आरोप लगाया है, यह दरोगा डुमरियागंज थाने में तैनात अरविंद मौर्य हैं। इन पर बेटियों की बरामदगी के बहाने गुजरात और मुंबई ले जाकर आर्थिक शोषण और छेड़खानी का आरोप लगाया हैं। पीड़िता ने SP को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि 20 नवंबर 2025 को उसकी दो बेटियां लापता हो गई थीं।