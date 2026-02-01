पहला प्यार बना बोझ, महिला ने नए प्रेमी संग मिलकर किया बॉयफ्रेंड का कत्ल, नाले में फेकी लाश

शव मिलने के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने टीम गठित की। एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में सीओ मंडी राजू साव और इंस्पेक्टर बृजेश शर्मा की टीम ने जांच की। सोनिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की गई। दोनों पर 302 आईपीसी (हत्या) के तहत मामला दर्ज है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।