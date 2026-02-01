2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

मुजफ्फरनगर

पहला प्यार बना बोझ, महिला ने नए प्रेमी संग मिलकर किया बॉयफ्रेंड का कत्ल, नाले में फेकी लाश

मुजफ्फरनगर में प्रेम त्रिकोण के चलते एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी को किराए के मकान पर बुलाया और रस्सी से गला दबाकर मार डाला।

मुजफ्फरनगर

image

Anuj Singh

Feb 02, 2026

12 साल का इश्क, फिर खौफनाक अंत!

12 साल का इश्क, फिर खौफनाक अंत!

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला प्रेम का मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में मामला सुलझाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

घटना कब और कहां हुई?

1 फरवरी 2026 को शनिवार शाम हत्या हुई। शव रविवार को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सरवट फाटक के पास नाले से मिला। पीड़ित संजीव उर्फ जीवन पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरीनगर गांव का रहने वाला था। वह शनिवार दोपहर अपनी महिला मित्र से मिलने घर से गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा।

प्रेम त्रिकोण और हत्या का मकसद

संजीव का सोनिया से करीब 12 साल से प्यार करता था। शादी से पहले दोनों साथ थे। लेकिन सोनिया की शादी हो गई और अब उसका प्रेम संबंध सादिक से है। सादिक गोवा में सिलाई का काम करता है और गांव आता-जाता रहता है। जब सादिक को संजीव के बारे में पता चला तो दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। सोनिया और सादिक ने मिलकर संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

हत्या कैसे की गई?

सोनिया ने संजीव को अपने किराए के मकान पर बुलाया। वहां सादिक पहले से छिपा हुआ था। जैसे ही संजीव अंदर आया, दोनों ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया और हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर पास के नाले में फेंक दिया गया ताकि कोई पहचान न कर सके। पोस्टमार्टम में मौत का कारण गला घोंटना पाया गया।

पुलिस की तेज कार्रवाई और गिरफ्तारी

शव मिलने के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने टीम गठित की। एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में सीओ मंडी राजू साव और इंस्पेक्टर बृजेश शर्मा की टीम ने जांच की। सोनिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की गई। दोनों पर 302 आईपीसी (हत्या) के तहत मामला दर्ज है और उन्हें जेल भेज दिया गया है।

आरोपियों का कबूलनामा

सोनिया ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले संजीव से 12 साल प्रेम था। सादिक को पता चलने पर तनाव हुआ। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। एसएसपी ने कहा कि आरोपियों ने जुर्म कबूल लिया है। यह मामला प्रेम, धोखे और ईर्ष्या की वजह से हुई खौफनाक हत्या का उदाहरण है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करके समाज को संदेश दिया है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

Published on:

02 Feb 2026 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पहला प्यार बना बोझ, महिला ने नए प्रेमी संग मिलकर किया बॉयफ्रेंड का कत्ल, नाले में फेकी लाश
