UGC पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, OBC कब से छोटी जात हो गई…रहन-सहन में बड़े साहब, आरक्षण के लिए छोटे

किसान नेता राकेश टिकैत ने यूजीसी कानून–2026 का खुलकर विरोध करते हुए कहा कि यह कानून देश में जातिगत टकराव, तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। टिकैत ने सवाल उठाया, 'OBC कब से छोटी जात हो गई? रहन-सहन में बड़े साहब और आरक्षण के लिए छोटे बन जाते हैं।' उनका कहना है कि यह कानून समाज में पहले से मौजूद दरार को और गहरा करेगा और जातिगत दुश्मनी को बढ़ावा देगा।