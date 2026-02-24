बेटियों ने खीर में मिलाई नशे की गोलियां, फिर सब्जी वाले चाकू से पिता को काट डाला

जब मां और भाई गहरी नींद में सो गए तब तड़के करीब तीन बजे बेटियों ने पिता रामप्रसाद पर सब्जी काटने वाले चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमले से उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी पल तक संघर्ष किया, जिसमें हमलावर बेटियां भी जख्मी हो गईं। लेकिन दोनों बहनों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने एक के बाद एक चार वार पिता को मार डाला। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए बेटियों ने शव को उठाकर मुख्य द्वार के पास रख दिया। ताकि यह किसी बाहरी व्यक्ति का हमला लगे।