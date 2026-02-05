5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

पिता के निधन के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

पिता की मौत के अगले दिन ही बेटे की भी मौत हो गई। वह जयपुर से मुजफ्फरनगर घर लौट रहा था। सरधना में हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Aman Pandey

Feb 05, 2026

Meerut, up news, hindi news, crime news, breaking news, truck hits bike of two brothers returning home aft, one dead, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ, यूपी की खबरें, हिंदी समाचार, आज की ताजा खबर, दो भाइयों की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत

जगह- सरधना थाना क्षेत्र। दिन- मंगलवार। रात का सन्‍नाटा गहरा था। कांवड़ पटरी मार्ग पर स्ट्रीट लाइटों की मध्यम रोशनी के बीच सन्‍नाटे को चीरती हुई एक बाइक मुजफ्फरगर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बाइक पर सवार थे दो भाई-शुऐब और शाहवेज। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि पिता को खोने का वो दर्द था जो उन्हें जयपुर से मुजफ्फनगर तक सैकड़ों किलोमीटर तक सफर तय करने की हिम्मत दे रहा था।

अचानक से पीछे से एक भारी इंजन की गरज सुनाई दी। एक तेज रफ्तार ट्रक काल बनक उनकी बाइक के बिल्कुल करीब आ गया। इससे पहले शुऐब और शाहवेज कुछ समझ पाते एक जोरदार 'धमाका' हुआ। ट्रक ने बाइक में ऐसी टक्‍कर मारी की परखच्चे उड़ गए।

टक्कर के बाद धमाके जैसी आवाज

एक राहगीर के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि जगा जैसे कोई बम फटा हो। शोर सुनकर मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। घटना स्‍थल पर जाकर देखा तो सड़क पर खून फैला था। बाइक सवार एक युवक कराह रहा था, जबकि दूसरा शांत पड़ा था। कुछ ही मिनटों में पहुंची पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया।

पुलिस के मुताबिक, दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया। वहीं, शाहवेज का प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया।

अब आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

मुजफ्फरनगर के सरवट गांव का शोएब अपने बड़े भाई शाहवेज के साथ जयपुर में सोफा बनाने का काम करता था। मंगलवार रात 10 बजे दोनों भाइयों को पिता मोहम्मद हनीफ की मौत की सूचना मिली। पिता के निधन की खबर सुनते ही दोनों भाई बदहवास हो गए। जनाजे में शामिल होने के लिए दोनों देर रात करीब 12 बजे बाइक से मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए। बाइक शोएब चला रहा था। बुधवार सुबह सरधना थाना क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर छोटी मंढियाई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही दोनों भाई हवा में उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान शोएब को कुचलते हुए आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इस दौरान आरोपी पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली। परिजनों ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द आरोपी ट्रक चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।

शाम को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शुऐब का शव मोहल्ला सरवट पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। घर में पहले से ही पिता मोहम्मद हनीफ का पार्थिव शरीर रखा था और अब एक साथ दो जनाजे उठने की तैयारी होने लगी। यह दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई। लोग बस यही कह रहे थे— किस्मत कितनी बेरहम निकली, जो पिता के आखिरी दीदार के लिए घर लौट रहा बेटा रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Feb 2026 10:19 am

Published on:

05 Feb 2026 10:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / पिता के निधन के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहला प्यार बना बोझ, महिला ने नए प्रेमी संग मिलकर किया बॉयफ्रेंड का कत्ल, नाले में फेकी लाश

12 साल का इश्क, फिर खौफनाक अंत!
मुजफ्फरनगर

मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल

1 फरवरी को बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट
मुजफ्फरनगर

NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गांजा तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क
मुजफ्फरनगर

UGC पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, OBC कब से छोटी जात हो गई…रहन-सहन में बड़े साहब, आरक्षण के लिए छोटे

मुजफ्फरनगर

क्या है UGC कानून? मुजफ्फरनगर से मेरठ तक विरोध, गुस्से में इस BJP नेता ने दिया इस्तीफा

सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.