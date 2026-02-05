पिता के निधन के बाद बेटे ने भी तोड़ा दम, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां, सिसक पड़ा पूरा गांव

मुजफ्फरनगर के सरवट गांव का शोएब अपने बड़े भाई शाहवेज के साथ जयपुर में सोफा बनाने का काम करता था। मंगलवार रात 10 बजे दोनों भाइयों को पिता मोहम्मद हनीफ की मौत की सूचना मिली। पिता के निधन की खबर सुनते ही दोनों भाई बदहवास हो गए। जनाजे में शामिल होने के लिए दोनों देर रात करीब 12 बजे बाइक से मुजफ्फरनगर के लिए निकल गए। बाइक शोएब चला रहा था। बुधवार सुबह सरधना थाना क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर छोटी मंढियाई गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।