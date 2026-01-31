मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल

1 फरवरी को बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट Source- X
UP Rain Alert on 1 February: यूपी में मौसम एक बार फिर पलटने जा रहा है। फरवरी की शुरुआत प्रदेश के बारिश का तांडव लेकर आ रहा है। कल यानी 1 फरवरी को जहां देश का बजट पेश होगा, तो वहीं यूपी में बारिश का विकराल रुप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 1 फरवरी के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन और बारिश होने की संभवाना जारी की है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर जिले शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में भी मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। शाम या रात में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा है।
बारिश के साथ तेज झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे ठंड में इजाफा होगा और मौसम और ठंडा महसूस होगा।
जहां पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का अनुमान है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे तराई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। दिन का तापमान काफी गिर सकता है और ठंड का असर तेज होगा।
