31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल

उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी को मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कई जिलों में गरज-चमक, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Anuj Singh

Jan 31, 2026

1 फरवरी को बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट

1 फरवरी को बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट Source- X

UP Rain Alert on 1 February: यूपी में मौसम एक बार फिर पलटने जा रहा है। फरवरी की शुरुआत प्रदेश के बारिश का तांडव लेकर आ रहा है। कल यानी 1 फरवरी को जहां देश का बजट पेश होगा, तो वहीं यूपी में बारिश का विकराल रुप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 1 फरवरी के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन और बारिश होने की संभवाना जारी की है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है।

बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर जिले शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जैसे जिलों में भी मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। शाम या रात में बिजली गिरने का खतरा ज्यादा है।

तेज हवाओं की चेतावनी

बारिश के साथ तेज झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे ठंड में इजाफा होगा और मौसम और ठंडा महसूस होगा।

पूर्वी यूपी में 'कोल्ड डे' का सितम

जहां पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बारिश का अनुमान है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती जैसे तराई इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। दिन का तापमान काफी गिर सकता है और ठंड का असर तेज होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गांजा तस्करी करने वाले दो सगे भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क
मुजफ्फरनगर

UGC पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, OBC कब से छोटी जात हो गई…रहन-सहन में बड़े साहब, आरक्षण के लिए छोटे

मुजफ्फरनगर

क्या है UGC कानून? मुजफ्फरनगर से मेरठ तक विरोध, गुस्से में इस BJP नेता ने दिया इस्तीफा

सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध
मुजफ्फरनगर

बहू थाने जाकर बोली- ससुर जी छेड़छाड़ करते हैं; आव देखा ना ताव ट्रेन के सामने आकर किया ससुर ने सुसाइड

unable to bear accusation of molesting daughter in law man committed suicide muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

प्यार ने ले ली जान! 14 दिसंबर से गायब युवक का जंगल से मिला कंकाल, लड़की के भाइयों पर इल्जाम

मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.