मौसम कल सुबह से बिगड़ेगा : यूपी में 1 फरवरी को झमाझम बारिश और वज्रपात की चेतावनी, ये जिले शामिल

UP Rain Alert on 1 February: यूपी में मौसम एक बार फिर पलटने जा रहा है। फरवरी की शुरुआत प्रदेश के बारिश का तांडव लेकर आ रहा है। कल यानी 1 फरवरी को जहां देश का बजट पेश होगा, तो वहीं यूपी में बारिश का विकराल रुप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 1 फरवरी के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन और बारिश होने की संभवाना जारी की है। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की उम्मीद है।