बहू थाने जाकर बोली- ससुर जी छेड़छाड़ करते हैं; आव देखा ना ताव ट्रेन के सामने आकर किया ससुर ने सुसाइड

इस्तकार की पुत्रवधू ने अपने पति, जेठ, सास-ससुर और 3 ननद समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और छेड़छाड़ के आरोप में थाना सिविल लाइंस में मामला दर्ज कराया था। इस्तकार के बड़े बेटे का कहना है कि उसके छोटे भाई की शादी 21 महीने पहले हुई थी। उसका भाई सऊदी अरब में कार्यरत है। पति के बाहर रहने की वजह से उसकी पत्नी नाराज रहती थी। 17 जनवरी के दिन उसकी पत्नी ने अपने चाचा, पिता के साथ मिलकर उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और पिता इस्तकार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया था।