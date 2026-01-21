बहू थाने जाकर बोली- ससुर जी छेड़छाड़ करते हैं; आव देखा ना ताव ट्रेन के सामने आकर किया ससुर ने सुसाइड

ट्रेन से कटकर ससुर ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI
Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया।
दरअसल, सोमवार देर शाम हाजीपुरा के सामने से जा रही रेलवे लाइन पर 55 साल के इस्तकार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस्तकार की पुत्रवधू ने थाने में जाकर उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद इस्तकार मानसिक तनाव में था। इसी के चलते ससुर ने ट्रेन से कटकर जान दे दी।
इस्तकार की पुत्रवधू ने अपने पति, जेठ, सास-ससुर और 3 ननद समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और छेड़छाड़ के आरोप में थाना सिविल लाइंस में मामला दर्ज कराया था। इस्तकार के बड़े बेटे का कहना है कि उसके छोटे भाई की शादी 21 महीने पहले हुई थी। उसका भाई सऊदी अरब में कार्यरत है। पति के बाहर रहने की वजह से उसकी पत्नी नाराज रहती थी। 17 जनवरी के दिन उसकी पत्नी ने अपने चाचा, पिता के साथ मिलकर उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और पिता इस्तकार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया था।
इस्तकार के बड़े बेटे का कहना है कि मामला दर्ज करवाने के बाद से छोटे भाई की पत्नी और उसके मायके के लोग इस्तकार को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं जेल भिजवाने की धमकी देने के साथ फैसले के नाम पर 20 लाख रुपयों की डिमांड भी कर रहे थे। बहू द्वारा छेड़छाड़ का आरोप इस्तकार सहन नहीं कर पाए और मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया।
वहीं, पीड़ित परिवार ने सिविल लाइंस थाने पर छोटे भाई की पत्नी समेत 5 के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया। मंगलवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सरवट स्थित कब्रिस्तान में शव को सुपुर्द-ए-खाक दिया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग