21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

बहू थाने जाकर बोली- ससुर जी छेड़छाड़ करते हैं; आव देखा ना ताव ट्रेन के सामने आकर किया ससुर ने सुसाइड

Suicide Case: ससुर पर पुत्रवधू ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इतना ही नहीं पुत्रवधू ने ससुर के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Harshul Mehra

Jan 21, 2026

unable to bear accusation of molesting daughter in law man committed suicide muzaffarnagar

ट्रेन से कटकर ससुर ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI

Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया।

Muzaffarnagar Suicide Case: ट्रेन के आगे कूदकर ससुर ने दी जान

दरअसल, सोमवार देर शाम हाजीपुरा के सामने से जा रही रेलवे लाइन पर 55 साल के इस्तकार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस्तकार की पुत्रवधू ने थाने में जाकर उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद इस्तकार मानसिक तनाव में था। इसी के चलते ससुर ने ट्रेन से कटकर जान दे दी।

Muzaffarnagar News: पुत्रवधू ने करवाया था केस दर्ज

इस्तकार की पुत्रवधू ने अपने पति, जेठ, सास-ससुर और 3 ननद समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और छेड़छाड़ के आरोप में थाना सिविल लाइंस में मामला दर्ज कराया था। इस्तकार के बड़े बेटे का कहना है कि उसके छोटे भाई की शादी 21 महीने पहले हुई थी। उसका भाई सऊदी अरब में कार्यरत है। पति के बाहर रहने की वजह से उसकी पत्नी नाराज रहती थी। 17 जनवरी के दिन उसकी पत्नी ने अपने चाचा, पिता के साथ मिलकर उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तीन तलाक और पिता इस्तकार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया था।

Crime News: नहीं जेल भिजवाने की धमकी, 20 लाख की डिमांड

इस्तकार के बड़े बेटे का कहना है कि मामला दर्ज करवाने के बाद से छोटे भाई की पत्नी और उसके मायके के लोग इस्तकार को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इतना ही नहीं जेल भिजवाने की धमकी देने के साथ फैसले के नाम पर 20 लाख रुपयों की डिमांड भी कर रहे थे। बहू द्वारा छेड़छाड़ का आरोप इस्तकार सहन नहीं कर पाए और मानसिक रूप से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया।

Muzaffarnagar News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, पीड़ित परिवार ने सिविल लाइंस थाने पर छोटे भाई की पत्नी समेत 5 के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कराया। मंगलवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सरवट स्थित कब्रिस्तान में शव को सुपुर्द-ए-खाक दिया गया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट
नोएडा
heavy rain expected in these districts on january 22 23 24 25 26 know latest weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / बहू थाने जाकर बोली- ससुर जी छेड़छाड़ करते हैं; आव देखा ना ताव ट्रेन के सामने आकर किया ससुर ने सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्यार ने ले ली जान! 14 दिसंबर से गायब युवक का जंगल से मिला कंकाल, लड़की के भाइयों पर इल्जाम

Love Affair बना मौत की वजह
मुजफ्फरनगर

कांग्रेस अध्यक्ष को बेरीकेडिंग लगाकर रोका गया, नहीं मिलने दिया मृतक परिजनों से, जिंदा जलाकर मारा गया युवक

मोबाइल पर बात करते प्रदेश अध्यक्ष फोटो सोर्स- पत्रिका
मुजफ्फरनगर

दुख बांटने पहुंचे सांसद को सड़क पर रोका: मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद का फूटा गुस्सा, बोले- गोली मार दो

chandrashekhar azad muzaffarnagar sonu murder
मुजफ्फरनगर

Mujaffarnagar News: एक ही बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत, एक बच्चा गंभीर, मचा कोहराम

मुजफ्फरनगर

कैंडल मार्च से पहले बवाल: सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर हमला, करणी सेना से भिड़ंत

वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.