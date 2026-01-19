22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Heavy Rain Alert: 22,23,24, 25, 26 जनवरी को बारिश का अलर्ट। फोटो सोर्स-AI
Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा मौसम विभाग ने 22 जनवरी से पश्चिमी उप्र के कुछ इलाकों में बारिश की की संभावना जताई है। वहीं, देर रात गोमतीनगर में बूंदाबांदी भी हुई।
वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह का कहना है, ''पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हो रही गिरावट रुक जाएगी। प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों में विशेषकर हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी में बीती रात आंशिक शीतलहर की स्थिति बनी रही, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कारण हवाओं की दिशा परिवर्तित हो गई। ऐसे में कई इलाकों में तापमान 24 से 48 घंटों में चार डिग्री तक बढ़ सकता है।''
उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के बाद कोहरा समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। उनके मुताबिक बारिश के आसार 1 से 2 दिन तक बने रहेंगे। वहीं 23 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल समेत आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है।
उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 26 जनवरी तक चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, 20 जनवरी को नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं 23 जनवरी को गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।
