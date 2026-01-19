19 जनवरी 2026,

सोमवार

नोएडा

22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Heavy Rain Alert: 22,23,24, 25, 26 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जानिए किन जिलों में बरसात हो सकती है। साथ ही कोहरा समाप्त होने की संभावना कब से है?

नोएडा

image

Harshul Mehra

Jan 19, 2026

heavy rain expected in these districts on january 22 23 24 25 26 know latest weather update

Heavy Rain Alert: 22,23,24, 25, 26 जनवरी को बारिश का अलर्ट। फोटो सोर्स-AI

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण अगले 48 घंटों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट (Uttar Pradesh Weather Update)

इसके अलावा मौसम विभाग ने 22 जनवरी से पश्चिमी उप्र के कुछ इलाकों में बारिश की की संभावना जताई है। वहीं, देर रात गोमतीनगर में बूंदाबांदी भी हुई।

UP Weather: वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने क्या कहा?

वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह का कहना है, ''पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हो रही गिरावट रुक जाएगी। प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्सों में विशेषकर हरदोई, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी में बीती रात आंशिक शीतलहर की स्थिति बनी रही, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ कारण हवाओं की दिशा परिवर्तित हो गई। ऐसे में कई इलाकों में तापमान 24 से 48 घंटों में चार डिग्री तक बढ़ सकता है।''

Rain Alert: यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट

उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के बाद कोहरा समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। उनके मुताबिक बारिश के आसार 1 से 2 दिन तक बने रहेंगे। वहीं 23 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल समेत आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है।

Rain Alert: उत्तराखंड वेदर अपडेट (Uttarakhand Weather Update)

उत्तराखंड की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 26 जनवरी तक चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कही हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

दिल्ली NCR वेदर अपडेट (Delhi NCR Weather Update)

दिल्ली NCR की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक, 20 जनवरी को नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और ईस्ट दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं 23 जनवरी को गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।

Published on:

19 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट

