22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट

उन्होंने कहा कि 20 जनवरी के बाद कोहरा समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होगा। उनके मुताबिक बारिश के आसार 1 से 2 दिन तक बने रहेंगे। वहीं 23 से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल समेत आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है।