यूपी के इस शहर में 4 मार्च को होली पर रहेगा ‘ड्राई डे’, शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद

होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने 4 मार्च को जिले में ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन सभी प्रकार की शराब की दुकानें और लाइसेंसी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवादों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।