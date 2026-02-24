मौसम ने ली करवट: नोएडा-गाजियाबाद में भी बिगड़ी हवा, कई इलाकों में 250 पार AQI

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दो दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा। मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 24 फरवरी को शहर का मौसम साफ रहेगा और सुबह के वक्त हल्का कोहरा या मिस्ट छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 40 से 95 प्रतिशत के बीच रहा। वहीं अगले दो दिनों के पूर्वानुमान में तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। 25 और 26 फरवरी को तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी, जहां अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।