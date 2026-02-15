प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने वाले क्रिकेटर की आत्महत्या के मामले में मिला सुसाइड नोट, लिखा मेरा कोई… संबंध नहीं

असल विवाद जाति को लेकर शुरू हुआ। सुमित वाल्मीकि समाज से था। जबकि रेखा का परिवार कायस्थ था। रेखा के घरवालों ने इस रिश्ते का विरोध शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने सुमित को घर आने से रोक दिया। और दूर रहने की चेतावनी दी। आरोप है कि धमकी भी दी गई कि अगर वह नहीं माना तो छेड़खानी का केस दर्ज करा देंगे। इसी दबाव में सुमित ने एक लिखित नोट दिया था। जिसमें उसने लिखा कि उसका रेखा से कोई संबंध नहीं है। और अगर वह उसे परेशान करे। तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह नोट करीब एक साल पुराना बताया जा रहा है। और पुलिस को जांच के दौरान मिला।