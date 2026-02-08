नोएडा से शुरू होगा सपा का ‘भाईचारा’ अभियान; क्या अखिलेश का यह दांव बदल देगा 2027 का सियासी समीकरण?

नोएडा को लेकर एक पुराना राजनीतिक मिथक भी चर्चा में है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है, उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है। इसी कारण अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के दौरान यहां नहीं आए थे। 2017 और 2022 के चुनावों में भी उन्होंने अभियान की शुरुआत दूसरे जिलों से की, लेकिन सत्ता से दूर रहे। अब 2027 में दादरी से शुरुआत कर सपा इस मिथक और अपनी पिछली हार, दोनों को चुनौती देने की तैयारी में है।