कफन के नाम पर 3 हजार रुपये की मांग: पैसे नहीं दिए तो नग्न ही दे दी लाश; वीडियो वायरल

यह पूरी घटना चिपियाना गांव के रहने वाला रचित ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-94 भेजा था। परिजनों का कहना है कि जब वे शव लेने पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने पैसों की डिमांड शुरू कर दी। जब पैसे नहीं मिले तो स्टाफ ने शव को हाथ तक लगाने से मना कर दिया और स्ट्रेचर देने में भी आनाकानी करने लगे। शव को बिना कपड़ा ढंके ही सौंप दिया, मजबूर होकर परिजनों को श्मशान घाट से चादर खरीदनी पड़ी, तब जाकर उन्होंने अपने लड़के के शरीर को ढका। इस पूरी घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें परिजन शव को ढंकते नजर आ रहे हैं।