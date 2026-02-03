3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

नोएडा

Silver Price Today: 3 दिन में चांदी औंधे मुंह गिरी, 1.45 लाख हुई सस्ती, 2.59 लाख रुपये पहुंचा भाव

Silver Rate Today: इन दिनों सोने-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ऐसे में आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में आज चांदी के ताजा रेट क्या है?

नोएडा

image

Aman Pandey

Feb 03, 2026

चांदी की कीमतों में बीते दो-तीन कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 52,000 रुपये टूटकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया है। इससे पहले 29 जनवरी को चांदी 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची थी। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अब कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है।

MCX पर भी दबाव में चांदी

घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी चांदी कमजोर नजर आई। मंगलवार को MCX पर चांदी का भाव 2,32,500 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तस्वीर कुछ अलग रही। मंगलवार को स्पॉट सिल्वर में करीब 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली और कीमत बढ़कर 82.74 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई।

टैरिफ कटौती से बाजार की नजर सोने पर

इस बीच अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। बाजार जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर बाजार खुलने के बाद MCX पर सोने की कीमतों में देखने को मिल सकता है।

रिकॉर्ड हाई से तेज गिरावट

MCX पर चांदी की कीमतें गुरुवार (29 जनवरी 2026) को 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं। वहीं Goodreturns की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को चांदी की कीमत गिरकर 2,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

इसके अलावा इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक मंगलवार सुबह तक चांदी का भाव और फिसलकर 2,59,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।

शहरों के हिसाब से अलग-अलग रेट

अब आगे हम आपको देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा दामों की जानकारी देंगे। चांदी के गहने खरीदने वाले ग्राहक (Silver Jewellery Rates) यहां अपने शहर के लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। बाजार खुलने के बाद जैसे-जैसे कीमतों में बदलाव होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।

शहर10 ग्राम चांदी का भाव (₹)100 ग्राम चांदी का भाव (₹)1 किलो चांदी का भाव (₹)
लखनऊ₹2,999₹29,990₹2,99,900
मेरठ₹2,999₹29,990₹2,99,900
कानपुर₹2,999₹29,990₹2,99,900
अयोध्या₹2,999₹29,990₹2,99,900
वाराणसी₹2,999₹29,990₹2,99,900
गाजियाबाद₹2,999₹29,990₹2,99,900
नोएडा₹2,999₹29,990₹2,99,900
दिल्ली₹2,999
₹29,990₹2,99,900
मुंबई₹2,999₹29,990₹2,99,900
गुरुग्राम₹2,999₹29,990₹2,99,900
जयपुर₹2,999₹29,990₹2,99,900
अहमदाबाद₹2,999₹29,990₹2,99,900
पुणे₹2,999₹29,990₹2,99,900
लुधियाना₹2,999₹29,990₹2,99,900
गुवाहाटी₹2,999₹29,990₹2,99,900
भोपाल₹2,999₹29,990₹2,99,900
इंदौर₹2,999₹29,990₹2,99,900
सूरत₹2,999₹29,990₹2,99,900
नागपुर₹2,999₹29,990₹2,99,900
चंडीगढ़₹2,999₹29,990₹2,99,900
नासिक₹2,999₹29,990₹2,99,900
बैंगलोर₹2,999₹29,990₹2,99,900
वडोदरा₹2,999₹29,990₹2,99,900
भुवनेश्वर₹2,999₹29,990₹2,99,900
कटक₹2,999₹29,990₹2,99,900
केरल₹2,999₹29,990₹2,99,900
रायपुर₹2,999₹29,990₹2,99,900
हैदराबाद₹2,999₹29,990₹2,99,900

03 Feb 2026 09:41 am

