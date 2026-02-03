Silver Price Today: 3 दिन में चांदी औंधे मुंह गिरी, 1.45 लाख हुई सस्ती, 2.59 लाख रुपये पहुंचा भाव

चांदी की कीमतों में बीते दो-तीन कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 52,000 रुपये टूटकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया है। इससे पहले 29 जनवरी को चांदी 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची थी। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अब कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है।
घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी चांदी कमजोर नजर आई। मंगलवार को MCX पर चांदी का भाव 2,32,500 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तस्वीर कुछ अलग रही। मंगलवार को स्पॉट सिल्वर में करीब 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली और कीमत बढ़कर 82.74 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई।
इस बीच अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। बाजार जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर बाजार खुलने के बाद MCX पर सोने की कीमतों में देखने को मिल सकता है।
MCX पर चांदी की कीमतें गुरुवार (29 जनवरी 2026) को 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं। वहीं Goodreturns की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को चांदी की कीमत गिरकर 2,99,900 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।
इसके अलावा इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक मंगलवार सुबह तक चांदी का भाव और फिसलकर 2,59,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया।
अब आगे हम आपको देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा दामों की जानकारी देंगे। चांदी के गहने खरीदने वाले ग्राहक (Silver Jewellery Rates) यहां अपने शहर के लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। बाजार खुलने के बाद जैसे-जैसे कीमतों में बदलाव होगा, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।
|शहर
|10 ग्राम चांदी का भाव (₹)
|100 ग्राम चांदी का भाव (₹)
|1 किलो चांदी का भाव (₹)
|लखनऊ
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|मेरठ
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|कानपुर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|अयोध्या
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|वाराणसी
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|गाजियाबाद
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|नोएडा
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|दिल्ली
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|मुंबई
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|गुरुग्राम
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|जयपुर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|अहमदाबाद
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|पुणे
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|लुधियाना
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|गुवाहाटी
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|भोपाल
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|इंदौर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|सूरत
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|नागपुर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|चंडीगढ़
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|नासिक
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|बैंगलोर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|वडोदरा
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|भुवनेश्वर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|कटक
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|केरल
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|रायपुर
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
|हैदराबाद
|₹2,999
|₹29,990
|₹2,99,900
