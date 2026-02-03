Silver Price Today: 3 दिन में चांदी औंधे मुंह गिरी, 1.45 लाख हुई सस्ती, 2.59 लाख रुपये पहुंचा भाव

चांदी की कीमतों में बीते दो-तीन कारोबारी दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 52,000 रुपये टूटकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स समेत) पर आ गया है। इससे पहले 29 जनवरी को चांदी 4,04,500 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची थी। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद अब कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है।