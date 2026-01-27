मौसम फिर लेगा करवट, इन जिलों में दो दिन बारिश–आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी,40 KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

उत्तर प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज फिर करवट लेने वाला है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ते ही प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटे तराई इलाकों में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से कोहरे का असर तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी की सुबह कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जिससे दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे ठंड के साथ हल्की असहजता महसूस हो सकती है।