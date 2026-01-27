मौसम फिर लेगा करवट, इन जिलों में दो दिन बारिश–आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी,40 KM की रफ्तार से चलेगी हवाएं

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलाव के संकेत दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में बने मौसम तंत्र के असर में कमी आने के साथ ही ठंड और नमी का असर बढ़ा है। कई जिलों में कोहरा, बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह में मौसम का मिजाज फिर करवट लेने वाला है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर पड़ते ही प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सटे तराई इलाकों में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से कोहरे का असर तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी की सुबह कुछ इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जिससे दृश्यता प्रभावित होने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे ठंड के साथ हल्की असहजता महसूस हो सकती है।
बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में जहां पहले गिरावट देखी गई थी। वहीं आने वाले दिनों में इसमें तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी, मध्य और तराई क्षेत्र के कई जिलों में सतर्क रहने की सलाह दी है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा मंडल से लेकर बरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी मंडल सहित पूर्वी यूपी के कुछ जिलों तक गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बदायूं , मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल,और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है।
