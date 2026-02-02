Rain Alert: मौसम का यू टर्न, तेज हवाओं के साथ इन जिलों में बारिश बिजली गिरने का अलर्ट

आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि 4 फरवरी के बाद बारिश का सिलसिला थमने पर तापमान में फिर हल्की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशांत महासागर में बनी ला-नीना स्थिति धीरे-धीरे कमजोर हो रही है। फरवरी महीने में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रह सकता है। इसी वजह से शीतलहर के दिन सामान्य से कम रहने और कुल बारिश औसत से कम होने की संभावना है।