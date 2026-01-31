कल से फिर पलटेगा मौसम, 1, 2,3, फरवरी को बारिश वज्रपात का अलर्ट, IMD latest update

जनवरी के अंत में उत्तर प्रदेश का मौसम आम लोगों के साथ-साथ किसानों के लिए भी चौंकाने वाला रहा। बीते कुछ दिनों तक तापमान बढ़ने से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सर्दी अब विदा लेने वाली है। लेकिन अचानक बारिश और ओलावृष्टि ने हालात बदल दिए। प्रदेश के कई इलाकों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिससे ठंड का असर फिर से बढ़ गया।

इस साल सर्दियों की बात करें तो पिछले दो वर्षों की तुलना में ठंड अपेक्षाकृत कम रही। दिसंबर और जनवरी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। आमतौर पर सर्दियों में दिन का तापमान 20 से 22 डिग्री और रात का 10 से 15 डिग्री के बीच माना जाता है। लेकिन इस बार कई बार यह दायरे से बाहर रहा। IMD ने कल से लगातार तीन दिन तक बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में एक और दो फरवरी को जबकि पूर्वी यूपी में 1 से 3 फरवरी तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात होने की संभावना है।