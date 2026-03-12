नोएडा की कंपनी में भीषण आग, 250 कर्मचारी बचाए गए, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती

पुलिस के मुताबिक, फैक्ट्री में 24 घंटे काम होता है और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के साथ ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। इस दौरान सीढ़ी और हाइड्रॉलिक लिफ्ट की मदद से सभी को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। घटना होने के बाद फैक्ट्री के आसपास अफरातफरी का माहौल बन गया था और भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी को पुलिस ने वहां से हटाया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने बताया है कि सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।