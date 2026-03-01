नोएडा की आईवी काउंटी सोसायटी में युवक की गोली मारकर हत्या, अवैध संबंधों के विवाद में वारदात

नोएडा : नोएडा के थाना सेक्टर-113 क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसायटी में होली के दिन बुधवार को दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय साहिल सिंघल के रूप में हुई है। साहिल का एक महिला से विवाहेतर संबंध था, जिसके कारण यह वारदात हुई। घटना से पॉश सोसायटी में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।