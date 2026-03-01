गल्फ देशों में युद्ध का असर: नोएडा की इंडस्ट्री पर गहराया संकट, 800 करोड़ का माल डंपिंग यार्ड में

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश निर्यातक कंपनियों को गल्फ क्लाइंट्स की ओर से ‘ऑर्डर होल्ड’ के ईमेल प्राप्त हो चुके हैं। कई कंपनियों को साफ संकेत दे दिए गए हैं कि फिलहाल नए ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे। इससे आने वाले महीनों में उत्पादन घटने, कैश फ्लो पर दबाव बढ़ने और रोजगार पर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है।