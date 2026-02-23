दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, 13 साल की लड़की ने दे दी जान… नोएडा में ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल

घटना का पता चलते ही भाई ने बिना देर किए रिश्तेदारों की मदद से पंखे से बंधे कपड़े को काटा और गंभीर हालत में बहन को पास के अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे थाना फेस-3 क्षेत्र के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद किशोरी को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि रात में सूचना देने के बावजूद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इससे नाराज परिवार और स्थानीय लोगों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए रविवार सुबह हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे एसीपी ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर तत्काल जांच के लिए चार टीमें गठित कर दी गईं। यह मामला नोएडा में अब चर्चा और जांच का विषय बना हुआ है।