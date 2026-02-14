वैलेंटाइन डे पर कार में मिला प्रेमी- प्रेमिका का शव, दोनों को लगी गोली, गाड़ी से पिस्तौल भी बरामद

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में वेलेंटाइन-डे पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक कार के भीतर युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस मामले की गहन पड़ताल में जुटी है।
स्टोरी:
उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के सेक्टर-39 इलाके में खड़ी एक टाटा अल्ट्रोज कार से गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब काफी देर तक कार का दरवाजा नहीं खुला। तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। आगे की सीट पर एक युवक और एक युवती लहूलुहान अवस्था में पड़े थे।
पुलिस को युवक के पास एक पिस्टल भी बरामद हुई है। जिससे यह आशंका मजबूत हुई है कि घटना में उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया। प्रारंभिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक ने पहले युवती को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।
मृतक युवक और युवती के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके के रहने वाले थे। पुलिस ने कार से दोनों के मोबाइल फोन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल और आपसी बातचीत के आधार पर घटना के पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है।
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले दोनों के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ था या नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका के रूप में देख रही है। पुलिस अब कई एंगल से घटना की जांच कर रही है।
