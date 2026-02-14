वैलेंटाइन डे पर कार में मिला प्रेमी- प्रेमिका का शव, दोनों को लगी गोली, गाड़ी से पिस्तौल भी बरामद

उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के सेक्टर-39 इलाके में खड़ी एक टाटा अल्ट्रोज कार से गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब काफी देर तक कार का दरवाजा नहीं खुला। तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार का दरवाजा खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। आगे की सीट पर एक युवक और एक युवती लहूलुहान अवस्था में पड़े थे।