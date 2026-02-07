नोएडा से यूपी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी… मनपंसद सीट बुक करें और लें सफर का मजा

आपको बता दें कि नोएडा डिपो में कुल 188 बसें हैं। इनमें कुछ बसें साधारण हैं और कुछ सीएनजी से चलती हैं। डिपो की अपनी कोई एसी बस नहीं है। हालांकि, दूसरे डिपो की एसी बसें नोएडा डिपो से होकर गुजरती हैं। इनमें लखनऊ, गोरखपुर और अन्य शहरों के लिए चलने वाली बसें शामिल हैं। नोएडा डिपो के अधिकारियों का कहना है कि गांव और स्थानीय इलाकों में चलने वाली बसों में ऑनलाइन टिकट जैसी सुविधा लागू करना मुश्किल है। इसलिए इन बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं दी गई है। इसके अलावा, सभी 107 लंबी दूरी की बसों में ऑनलाइन टिकट बुक किए जा सकते हैं। यूपी परिवहन निगम, गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग से समय की बचत होती है। किसी भी जगह से बस बुक करने और मनपसंद सीट चुनने में भी आसानी होती है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को अधिक से अधिक ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए प्रेरित करने हेतु बस चालकों और परिचालकों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।