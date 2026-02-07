नोएडा से विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंकेंगे अखिलेश यादव, PDA भागीदारी रैली का करेंगे आयोजन

28 मार्च को नोएडा से अखिलेश यादव करेंगे चुनाव का आगाज, PC- Patrika
नोएडा : उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अखिलेश यादव ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है और चुनाव कैंपेन का आगाज नोएडा से करेंगे।
अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा से चुनावी कैंपेन शुरू करेंगे। सपा के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है। इसका कारण है यहां 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। नोएडा में होने वाली ‘PDA भागीदारी रैली’ के जरिए अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साधने का नया मंत्र देंगे।
पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जाट ज़्यादा संख्या में होने का दावा करते हैं, जबकि गुर्जरों का दावा है कि पश्चिमी यूपी में जाटों से ज़्यादा गुर्जर हैं। इस इलाके की 14 लोकसभा सीटों में से, गुर्जर सांसदों ने अलग-अलग समय पर सात सीटों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, अमरोहा, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर शामिल हैं।
2012 में, विधानसभा चुनावों से पहले, अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल रैली गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी और उसके बाद वे सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पांच साल के कार्यकाल में, वे कभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा नहीं गए। ऐसा एक अंधविश्वास की वजह से था। एक मान्यता थी कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा, वह छह महीने के अंदर अपनी कुर्सी खो देगा। इसी वजह से, अखिलेश अपने कार्यकाल में कभी नोएडा नहीं गए।
बड़ी खबरेंView All
नोएडा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग