नोएडा से विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंकेंगे अखिलेश यादव, PDA भागीदारी रैली का करेंगे आयोजन

2012 में, विधानसभा चुनावों से पहले, अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल रैली गौतम बुद्ध नगर से शुरू की थी और उसके बाद वे सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पांच साल के कार्यकाल में, वे कभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा नहीं गए। ऐसा एक अंधविश्वास की वजह से था। एक मान्यता थी कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा, वह छह महीने के अंदर अपनी कुर्सी खो देगा। इसी वजह से, अखिलेश अपने कार्यकाल में कभी नोएडा नहीं गए।