पत्नी को था कैंसर कारोबारी ने 5 लाख में करवा दी हत्या, ‘साड़ी के पैसे’ बनाया कोडवर्ड

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी ने अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी की 5 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या करवा दी। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने अपने ही दो कर्मचारियों को इस्तेमाल किया और बातचीत के लिए ‘साड़ी के पैसे’ को कोडवर्ड बनाया, ताकि किसी को शक न हो। यह सनसनीखेज हत्याकांड थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के मोहम्मदपुर-रुस्तमपुर गांव का है।