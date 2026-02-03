रातभर बाहर था पति, सुबह घर लौटा तो बेड पर पत्नी… देखते ही निकली चीख

रीता के मायके वालों और परिजनों को पति राहुल पर ही शक है। वे मानते हैं कि यह हत्या पति ने ही की हो सकती है। एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने पति पर संदेह जताया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कई टीमों का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वह लूटपाट हो या कोई पारिवारिक विवाद।