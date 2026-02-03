3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

हापुड़

रातभर बाहर था पति, सुबह घर लौटा तो बेड पर पत्नी… देखते ही निकली चीख

Hapur Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। उसका शव घर के अंदर ही मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। मृतका का नाम रीता शर्मा (40 साल) है। वह बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के [&hellip;]

2 min read
हापुड़

image

Anuj Singh

Feb 03, 2026

हापुड़ में महिला की हत्या

हापुड़ में महिला की हत्या

Hapur Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला की क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। उसका शव घर के अंदर ही मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। मृतका का नाम रीता शर्मा (40 साल) है। वह बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रुस्तमपुर गांव में अपने पति राहुल शर्मा के साथ रहती थी। दोनों का एक बेटा है, जो मेरठ में दादा के पास रहता है। घटना मंगलवार सुबह की है, जब रीता का शव बेड पर खून से लथपथ मिला।

पति राहुल शर्मा ने क्या बताया?

पति राहुल ने पुलिस को बताया कि सोमवार रात वह बाइक से नानई गांव गया था और फिर चांदपुर चला गया। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे जब वह घर लौटा, तो मेन गेट खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो पत्नी रीता बेड पर पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के अनुसार, महिला की गर्दन और चेहरे पर चाकू से कई गहरे वार किए गए थे। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि गला रेत दिया गया था और शव की हालत बहुत भयानक थी। राहुल ने दावा किया कि घर में लूटपाट भी हुई थी।

परिजनों का शक और पुलिस जांच

रीता के मायके वालों और परिजनों को पति राहुल पर ही शक है। वे मानते हैं कि यह हत्या पति ने ही की हो सकती है। एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने पति पर संदेह जताया है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। कई टीमों का गठन किया गया है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वह लूटपाट हो या कोई पारिवारिक विवाद।

इलाके में सनसनी

यह घटना पूरे गांव और आसपास के इलाके में खौफ फैला रही है। लोग डर के मारे हैं कि घर में ही ऐसी क्रूर हत्या कैसे हो गई। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह मामला लोगों में न्याय की मांग को बढ़ा रहा है।

Published on:

03 Feb 2026 02:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / रातभर बाहर था पति, सुबह घर लौटा तो बेड पर पत्नी… देखते ही निकली चीख
