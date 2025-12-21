आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल-अखिलेश पर निशाना, कहा- ‘भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष’

उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'विपक्ष भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है, और यह भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। वे बिना किसी सही वजह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों की आलोचना और विरोध करते हैं। मुझे डर है कि अगर प्रधानमंत्री एक दिन कहें कि सूरज पूरब से उगता है, तो राहुल गांधी और उनकी टीम कहेगी कि प्रधानमंत्री गलत हैं। उनकी आलोचना रचनात्मक नहीं है। वे प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय हित में फैसले लेते हैं, तो वे उनका विरोध करते हैं। वे संसद को कबड्डी का मैदान बनाना चाहते हैं और इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं।'