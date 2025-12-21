21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में भरभराकर गिरी दीवार, 7 लोग मलबे में दबे, 2 की मौत

Agra News : आगरा में निर्माणाधीन मकान में काम चल रहा था, तभी बेसमेंट की दीवार भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने से 7 लोग उसमें दब गए। 50 ग्रामीणों ने दीवार का मलबा हटाया और लोगों को बाहर निकाला। लेकिन...।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 21, 2025

दीवार गिरने केबाद मलबा हटाते लोग, PC- Patrika

आगरा : आगरा के बटेश्वर थाना क्षेत्र के विजकौली गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन मकान में बेसमेंट का काम चल रहा था, तभी नवनिर्मित दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के दूसरी तरफ ताश के पत्ते खेल रहे 7 ग्रामीण मलबे में दब गए। घटना से इलाके में चीख-पुकार मच गई।

कैसे गिरी दीवार

गांव निवासी जोर सिंह प्रजापति के घर में बेसमेंट निर्माण का कार्य चल रहा था। हाल ही में बेसमेंट की दीवार बनाई गई थी, लेकिन मकान मालिक द्वारा ज्यादा पानी से तराई करने के कारण दीवार के पास जमीन तक पानी भर गया। धूप न निकलने से दीवार ठीक से सूख नहीं पाई और अचानक ढह गई। इस दौरान दीवार के पास कुछ ग्रामीण ताश खेल रहे थे, जो मलबे में दब गए।

50 से अधिक ग्रामीण मौके पर पहुंचे

दीवार गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के 50 से अधिक ग्रामीण तुरंत पहुंचे। ग्रामीणों ने फावड़ों और हाथों से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर मलबा हटाया और सभी 7 लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही बटेश्वर चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

दबे लोगों की पहचान गांव के ही हीरालाल (65), रामेंद्र (58), सुनील (38), भूरेलाल (48), कल्लू (32), योगेश (45) और उत्तम (45) के रूप में हुई। सभी को तुरंत एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल हीरालाल और योगेश को आगरा रेफर किया गया। आगरा में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बाकी 5 घायलों रामेंद्र, सुनील, भूरेलाल, कल्लू और उत्तम का इलाज जारी है।

ये भी पढ़ें

कोर्ट में चुपचाप खड़ी रही मीनाक्षी… जेल में रात में उठ-उठकर बैठती; इंस्पेक्टर ने अफेयर में खुद को मारी थी गोली
जालौन
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में भरभराकर गिरी दीवार, 7 लोग मलबे में दबे, 2 की मौत

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सुहागरात खुला राज, 5 महीने बाद टूटी चुप्पी… CA युवती की दर्दनाक दास्तान

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI
आगरा

मां काली, बच्चा गोरा…! सड़क पर लोगों ने देखते ही पहुंचा दिया कोतवाली, मामला जान रह जाएंगे हैरान

मां काली, बच्चा गोरा...!
आगरा

अब 4 घंटे नहीं, 45 मिनट में आगरा से ग्वालियर तक होगा सफर , नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बदलेगा तस्वीर

Green-Field-Expressway
आगरा

‘ताजमहल’ की खूबसूरती में लगेगा चार चांद! क्रिसमस से पहले पूरा होगा ये खास काम, पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़

'ताजमहल' की खूबसूरती में लगेगा चार चांद!
आगरा

धुंध में बिखरी कई जिंदगियां: मोबाइल में फोटो लेकर… हमीरपुर के गुलजारी ने कहा- भतीजे बच गए पर लाशों में नहीं मिल रहीं भाभी

आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.