आगरा में भरभराकर गिरी दीवार, 7 लोग मलबे में दबे, 2 की मौत

दबे लोगों की पहचान गांव के ही हीरालाल (65), रामेंद्र (58), सुनील (38), भूरेलाल (48), कल्लू (32), योगेश (45) और उत्तम (45) के रूप में हुई। सभी को तुरंत एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल हीरालाल और योगेश को आगरा रेफर किया गया। आगरा में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बाकी 5 घायलों रामेंद्र, सुनील, भूरेलाल, कल्लू और उत्तम का इलाज जारी है।