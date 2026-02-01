40 हिंदू परिवारों पर भारी दबंग परिवार, गोश्त खाकर हड्डी फेंकने का आरोप, गिरफ्तार, घर पर भी कब्जा

40 Hindu families put up posters to sell their homes: आगरा में दबंग परिवार से परेशान होकर 40 हिंदू परिवारों ने घर बेचने का पोस्टर लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घरों पर गोश्त खाने के बाद हड्डियां फेंकी जाती हैं, महिलाओं पर छींटाकशी और गाली-गलौच किया जाता है। शिकायत करने पर मारपीट की जाती है। जिससे परेशान होकर परिवारों ने अपने घर में "मकान बेचना है" का पोस्टर लगा दिया। इस संबंध में एसीपी छत्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। मामला कमला नगर थाना क्षेत्र का है।