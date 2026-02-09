लेब्राडोर डॉग की मौत के बाद तेरहवीं और ब्रह्मभोज का आयोजन; ‘बेटे’ जैसी विदाई…शवयात्रा भी निकाली

घनश्याम दीक्षित का कहना है कि करीब 1 महीने पहले टाइगर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका लगातार इलाज कराया गया, लेकिन हालत में कोई खास सुधार नहीं हो सका। आखिरकार 28 जनवरी को टाइगर ने दम तोड़ दिया, जिससे पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। परिवार ने मोहल्ले में 28 जनवरी को टाइगर की शवयात्रा भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग शामिल हुए। इसके बाद बुलंदशहर स्थित गंगाजी के राजघाट पर पूरे विधि-विधान के साथ टाइगर को अंतिम विदाई दी गई।