मेहंदी सूखी भी नहीं… कंबल में लिपटी मिली 25 वर्षीय महिला की लाश

जांच में पुलिस दो संभावित एंगल पर काम कर रही है। पहला, हत्या के बाद शव को आगरा से लाकर यहां फेंका गया हो सकता है। इस स्थिति में आरोपी टोल पार कर घटनास्थल तक पहुंचा और शव फेंककर वापस फरार हो गया होगा। दूसरा, यदि आरोपी दिल्ली की ओर से आया हो तो संभव है कि उसने टोल प्लाजा पार ही न किया हो, क्योंकि छोटे वाहनों के लिए खंदौली टोल से करीब 200 मीटर पहले एक कट बना हुआ है। आशंका है कि आरोपी ने उसी कट से वाहन मोड़कर शव फेंका और तुरंत भाग निकला। अब पुलिस यमुना एक्सप्रेस-वे के सभी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि संदिग्ध वाहन और आरोपी तक पहुंचा जा सके।