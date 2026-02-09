दोस्त ही निकला कातिल, शादी में चलने के बहाने बुलाया, फिर सुला दिया मौत की नींद, शव को नदी में पुल के नीचे फेंका

आगरा जिले के इरादतनगर थाना क्षेत्र में तीन फरवरी को हुई इस दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। राहुल, जो पेशे से कारपेंटर था। और एकता थाना क्षेत्र के गांव गंगरौआ का रहने वाला था। चार फरवरी की सुबह ग्वालियर हाईवे पर खारी नदी पुल के नीचे मृत अवस्था में मिला था। शुरुआत में परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल के साथ ऐसा क्या हुआ।

राहुल के भाई सचिन ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना से एक दिन पहले राहुल को उसका दोस्त दीपक उर्फ दीपू शादी में चलने की बात कहकर घर से अपने साथ ले गया था। इसके बाद राहुल वापस नहीं लौटा। जब उसका शव मिला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।