कंबल में मिले युवती के शव की AI की मदद से हुई पहचान, प्रेमी दिल्ली से गिरफ्तार सोशल अकाउंट से हो सकता बड़ा पर्दाफाश

आगरा जिले के खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के 148 किलोमीटर बिंदु पर शुक्रवार को नाले में कंबल में लिपटा एक अज्ञात युवती का शव मिला था। चेहरा बुरी तरह घायल होने के कारण पहचान मुश्किल थी। पुलिस ने पारंपरिक जांच के साथ-साथ एआई तकनीक का सहारा लिया। एआई से युवती का स्पष्ट चेहरा तैयार कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया। जिससे उसकी पहचान सोनाली के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि सोनाली मूल रूप से महोबा जिले की रहने वाली थी। और बीते कई वर्षों से दिल्ली में सनी नामक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों ने दो महीने पहले ही जहांगीपुरी इलाके में किराए पर कमरा लिया था।