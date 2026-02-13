Taj Mahal Controversy: महाशिवरात्रि पर ताजमहल- तेजोमहल खोलने की उठी मांग…क्या है इतिहास, किन तर्कों पर खड़ा हुआ यह विवाद?

ताजमहल को लेकर विवाद फिर से चर्चा में है। अब तक दायर याचिकाओं में एक ही मुद्दा उठाया गया है। ताजमहल या तेजोमहल? साथ ही परिसर में आरती और पूजा की अनुमति देने की मांग भी की गई है। साल 2015 में सात लोगों के समूह ने आगरा की सिविल अदालत (सीनियर डिवीजन) में याचिका दाखिल की थी। केस संख्या 356 में कहा गया कि 16वीं सदी की यह मशहूर इमारत असल में ‘तेजो महालय’ नाम का शिव मंदिर थी। इसलिए हिंदुओं को यहां पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि जिन कमरों को बंद रखा गया है। उन्हें खोला जाए। यह याचिका हरि शंकर जैन ने ‘श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान तेजो महालय मंदिर पैलेस’ के नाम से दायर की थी।