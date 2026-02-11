सास- दामाद के कारनामे जानकर पुलिस भी रह गई दंग, सगी बहनों के साथ हुई वारदात के बाद खुली पोल

मामला थाना एकता क्षेत्र का है। 28 जनवरी को दो सगी बहनें देवरी रोड जाने के लिए ऑटो में बैठी थीं। ऑटो में पहले से तीन महिलाएं सवार थीं। चालक ने चालाकी दिखाते हुए एक बहन को पीछे बैठा दिया, जबकि दूसरी को अपने पास आगे की सीट पर बैठा लिया। सफर के दौरान एक महिला ने पीछे बैठी बहन से कहा कि उसकी सोने की चेन टूटी हुई है। यह सुनकर बहन ने अपनी चेन और पेंडल उतारकर पर्स में रख लिया। कुछ दूरी तय करने के बाद चालक ने दोनों बहनों को रास्ते में उतार दिया और किराया लिए बिना ही वहां से चला गया। घर पहुंचने पर जब पर्स चेक किया गया। तो उसमें रखी सोने की चेन और पेंडल गायब थे। इसके बाद कहरई की रहने वाली पीड़िता विनीता ने 5 फरवरी को थाने में मुकदमा दर्ज कराया।