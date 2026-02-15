ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल बनाम तेजोमहालय का विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि ताजमहल तेजोमहालय है। उन्होंने महाशिवरात्रि पर गोमूत्र चढ़ाने की घोषणा की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ ताजमहल के पश्चिमी गेट बैरियर पर पहुंचे। उनके साथ दो-तीन कार्यकर्ता भी थे। लेकिन समर्थक पुलिस को देखकर मौके से चले लिए। भगवा वस्त्र में केसरिया साफा पहनकर आगे बढ़ रहे नितेश भारद्वाज को भी पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में नोंक-झोंक भी हुई। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही।