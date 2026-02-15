ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

फोटो सोर्स- पत्रिका
Taj Mahal vs. Tejomahalaya Controversy: आगरा के ताजमहल में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गोमूत्र चढ़ाने के लिए जा रहे थे। पहले से ही सतर्क पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस से मूहांचाही भी हुई, लेकिन पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को बैरियर पर ही रोक दिया। इस दौरान ताजमहल के अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की चौकसी के कारण ऐसा नहीं हो सका। पुलिस उन्हें लेकर थाने चली गई। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल बनाम तेजोमहालय का विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि ताजमहल तेजोमहालय है। उन्होंने महाशिवरात्रि पर गोमूत्र चढ़ाने की घोषणा की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ ताजमहल के पश्चिमी गेट बैरियर पर पहुंचे। उनके साथ दो-तीन कार्यकर्ता भी थे। लेकिन समर्थक पुलिस को देखकर मौके से चले लिए। भगवा वस्त्र में केसरिया साफा पहनकर आगे बढ़ रहे नितेश भारद्वाज को भी पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में नोंक-झोंक भी हुई। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही।
इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज ने कहा कि वह गोमूत्र से ताजमहल को शुद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, जबकि ताजमहल में उर्स के दौरान तीन दिनों का प्रोग्राम हुआ। गोमांस खाने वालों ने यह कार्यक्रम किया और हमें एक दिन भी जाने की इजाजत नहीं है। ताजगंज थाना पुलिस ने नितेश भारद्वाज को समझने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर उसे जबरदस्ती लेकर ताजगंज थाना चली गई।
