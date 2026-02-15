15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

Taj Mahal vs. Tejomahalaya Controversy: आगरा के ताजमहल और तेजोमहालय के बीच विवाद चल रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर हिंदू संगठन गोमूत्र से ताजमहल को शुद्ध करने के लिए पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

आगरा

image

Narendra Awasthi

Feb 15, 2026

गोमूत्र लेकर जाते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता को रोकते पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Taj Mahal vs. Tejomahalaya Controversy: आगरा के ताजमहल में हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गोमूत्र चढ़ाने के लिए जा रहे थे। पहले से ही सतर्क पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस से मूहांचाही भी हुई, लेकिन पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को बैरियर पर ही रोक दिया। इस दौरान ताजमहल के अंदर जाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की चौकसी के कारण ऐसा नहीं हो सका। पुलिस उन्हें लेकर थाने चली गई। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है।

ताजमहल बनाम तेजोमहालय का विवाद

उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल बनाम तेजोमहालय का विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठन का कहना है कि ताजमहल तेजोमहालय है। उन्होंने महाशिवरात्रि पर गोमूत्र चढ़ाने की घोषणा की थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज अपने समर्थकों के साथ ताजमहल के पश्चिमी गेट बैरियर पर पहुंचे। उनके साथ दो-तीन कार्यकर्ता भी थे। लेकिन समर्थक पुलिस को देखकर मौके से चले लिए। भगवा वस्त्र में केसरिया साफा पहनकर आगे बढ़ रहे नितेश भारद्वाज को भी पुलिस ने बैरियर पर रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में नोंक-झोंक भी हुई। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही।

नितेश भारद्वाज ने कहा हमें एक दिन जाने की इजाजत नहीं

इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल महामंत्री नितेश भारद्वाज ने कहा कि वह गोमूत्र से ताजमहल को शुद्ध करने के लिए आए थे। लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया, जबकि ताजमहल में उर्स के दौरान तीन दिनों का प्रोग्राम हुआ। गोमांस खाने वालों ने यह कार्यक्रम किया और हमें एक दिन भी जाने की इजाजत नहीं है। ताजगंज थाना पुलिस ने नितेश भारद्वाज को समझने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर उसे जबरदस्ती लेकर ताजगंज थाना चली गई। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 04:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ताजमहल को गोमूत्र से शुद्ध करने की योजना फेल: हिंदू संगठन के पदाधिकारी को थाने ले गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाभी का देवर से अवैध संबंध, पकड़े जाने पर पति का किया कत्ल, बचने के लिए दिखाया सुसाइड

आगरा में देवर-भाभी के राज ने ली पति की जान
आगरा

Taj Mahal Controversy: महाशिवरात्रि पर ताजमहल- तेजोमहल खोलने की उठी मांग…क्या है इतिहास, किन तर्कों पर खड़ा हुआ यह विवाद?

Mahashivratri free entry Taj Mahal
आगरा

सास- दामाद के कारनामे जानकर पुलिस भी रह गई दंग, सगी बहनों के साथ हुई वारदात के बाद खुली पोल

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
आगरा

सेक्स रैकेट में शामिल होने से प्रेमिका ने किया इंकार, तो प्रेमी ने गला दबाकर मार डाला, जब सच सामने आया तो पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा

बड़े भाई ने छोटे भाई को ईंट- पत्थर से कूचकर मार डाला, शादी से लौटे मां- बाप घर में पड़ा था बेटे का शव, चौखट पर हुए बदहवास

मृतक की फाइल फोटो सोर्स परिजन जांच करती पुलिस जेनरेट AI
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.