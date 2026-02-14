भाभी का देवर से अवैध संबंध, पकड़े जाने पर पति का किया कत्ल, बचने के लिए दिखाया सुसाइड

पुलिस के सामने सुंदर ने कहा कि रात 11 बजे गौरी ने मुझे चॉकलेट डे मनाने बुलाया था। लवकेश आमतौर पर लेट आता था, लेकिन उस दिन जल्दी आ गया। इसी वजह से हमारा राज खुल गया। अब मुझे बहुत दुख है। जिसे मैं प्यार करता था, वह खो गया। और जिस भाई के साथ मैं बड़ा हुआ, वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गौरी ने कहा कि लवकेश ने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया। घर के सब लोग अच्छे थे। सुंदर मेरा देवर है, चचिया ससुर धमेंद्र तोमर का बेटा। वह कभी मेरे घर आता था, कभी मैं उसके घर जाती थी। धीरे-धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ गईं। एक दिन लवकेश ने मेरे फोन में सुंदर के मैसेज देख लिए। तब उसे शक हुआ। 9 फरवरी को वह इसलिए जल्दी आया। हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उस वक्त डर में कुछ समझ नहीं आया।