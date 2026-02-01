बड़े भाई ने छोटे भाई को ईंट- पत्थर से कूचकर मार डाला, शादी से लौटे मां- बाप घर में पड़ा था बेटे का शव, चौखट पर हुए बदहवास

परिजनों के अनुसार, बड़ा भाई पवन (26) लंबे समय से नशे का आदी है। रविवार रात नशे की हालत में उसका अजय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में पवन ने पास पड़े पत्थर से अजय पर हमला कर दिया। उसने बार-बार पत्थर मारकर छोटे भाई की जान ले ली। वारदात के बाद आरोपी ने किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी। और घर में ही चुपचाप सोता रहा।