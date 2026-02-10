सेक्स रैकेट में शामिल होने से प्रेमिका ने किया इंकार, तो प्रेमी ने गला दबाकर मार डाला, जब सच सामने आया तो पुलिस भी रह गई सन्न

आगरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस-वे किनारे मिली एक युवती की लाश के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। 6 फरवरी को मिले इस शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने AI तकनीक की मदद से मृतका का चेहरा दोबारा तैयार कराया। जिसके बाद उसकी पहचान महोबा की रहने वाली 25 वर्षीय सोनाली के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि सोनाली दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड सनी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सनी की उम्र 28 साल है। और वह मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान सनी ने पहले दावा किया कि सोनाली ने आत्महत्या की थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।