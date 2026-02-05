भाई अपने दो दोस्तों के साथ पहुंचा बहन के घर, फिर सिर से तमंचा सटाकर ठाय-ठाय… ये वजह आई सामने

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान ताजगंज के रहने वाले हरि सिंह के रूप में हुई है। जो पेशे से बिजली का काम करता था। बताया जा रहा है कि हरि सिंह और उसकी बड़ी बहन अनीता साहू के बीच लंबे समय से रुपये और गहनों को लेकर विवाद चल रहा था। करीब चार साल पहले हरि सिंह एक आपराधिक मामले में जेल गया था। जेल जाने से पहले उसने अपनी बहन को कुछ रुपये और गहने सौंपे थे।

परिवार के लोगों के अनुसार, जेल से रिहा होने के बाद हरि सिंह ने बहन से रुपये और गहने वापस मांगे। इस पर अनीता ने बताया कि उसकी जमानत में काफी खर्च आया था। जमानत के लिए रखे गए पैसों के अलावा गहने भी बेचने पड़े थे। यही बात हरि सिंह को नागवार गुजरी और वह लगातार बहन पर गहने हड़पने का आरोप लगाने लगा।