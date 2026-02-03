महिला की बिना कपड़ों की लाश घर की सीढ़ी पर मिली, आधी रात को घर से हो गई थी लापता

थाना सदर पुलिस के साथ ही फोरेंसिक टीम और डीसीपी सिटी अली अब्बास मौके पर पहुंचे । पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और फोरेंसिक टीम ने वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी सिटी अली अब्बास ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही, पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।