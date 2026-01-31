आगरा में रफ्तार का कहर, हाई-स्पीड ट्रक ने 2 आटो को रौंदा, 5 की मौत कई गंभीर

तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ाए दो ऑटो Source- X
Agra Accident Breaking News: आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने दो सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर शनिवार सुबह 11 बजे हुआ।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ऑटो हवा में उछलकर सड़क किनारे करीब 50 फीट दूर पेड़ से टकरा गए। फिर गड्ढे में गिरकर पलट गए। टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया - उसकी छत उड़ गई और वह दो हिस्सों में टूट गया। सवारियों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। कई लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वहां मौजूग लोगों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार 100 किमी/घंटा से ज्यादा थी। ट्रक चालक नशे में था और वाहन बेकाबू हो गया। ऑटो सड़क के किनारे चल रहे थे, लेकिन ट्रक ने उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया।
बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोग चार धाम यात्रा से लौट रहे थे। वे आगरा स्टेशन से अपने गांव की ओर जा रहे थे। यात्रा के बाद खुशी में घर लौट रहे परिवारों के लिए यह हादसा बहुत बड़ा सदमा बन गया। मरने वालों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने उसे घेर लिया और मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और चालक को हिरासत में ले लिया।
एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
