आगरा में रफ्तार का कहर, हाई-स्पीड ट्रक ने 2 आटो को रौंदा, 5 की मौत कई गंभीर

बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोग चार धाम यात्रा से लौट रहे थे। वे आगरा स्टेशन से अपने गांव की ओर जा रहे थे। यात्रा के बाद खुशी में घर लौट रहे परिवारों के लिए यह हादसा बहुत बड़ा सदमा बन गया। मरने वालों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने उसे घेर लिया और मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और चालक को हिरासत में ले लिया।