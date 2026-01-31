31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आगरा

आगरा में रफ्तार का कहर, हाई-स्पीड ट्रक ने 2 आटो को रौंदा, 5 की मौत कई गंभीर

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने दो सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

आगरा

image

Anuj Singh

Jan 31, 2026

तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ाए दो ऑटो

तेज रफ्तार ट्रक ने उड़ाए दो ऑटो Source- X

Agra Accident Breaking News: आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने दो सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर शनिवार सुबह 11 बजे हुआ।

कैसे हुआ हादसा?

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ऑटो हवा में उछलकर सड़क किनारे करीब 50 फीट दूर पेड़ से टकरा गए। फिर गड्ढे में गिरकर पलट गए। टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया - उसकी छत उड़ गई और वह दो हिस्सों में टूट गया। सवारियों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। कई लोगों की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। वहां मौजूग लोगों के अनुसार, ट्रक की रफ्तार 100 किमी/घंटा से ज्यादा थी। ट्रक चालक नशे में था और वाहन बेकाबू हो गया। ऑटो सड़क के किनारे चल रहे थे, लेकिन ट्रक ने उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गया।

यात्रियों की स्थिति

बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोग चार धाम यात्रा से लौट रहे थे। वे आगरा स्टेशन से अपने गांव की ओर जा रहे थे। यात्रा के बाद खुशी में घर लौट रहे परिवारों के लिए यह हादसा बहुत बड़ा सदमा बन गया। मरने वालों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत गंभीर है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने उसे घेर लिया और मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और चालक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की कार्रवाई

एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रक चालक के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, लापरवाही से वाहन चलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / आगरा में रफ्तार का कहर, हाई-स्पीड ट्रक ने 2 आटो को रौंदा, 5 की मौत कई गंभीर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

आगरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेगा न्यू आगरा,10 लाख लोगों के लिए खुलेंगे नौकरियों के रास्ते ! जानिए मास्टर प्लान

यमुना एक्सप्रेस-वे किनारे बसने जा रहा आगरा अर्बन सेंटर,
आगरा

‘मेरा पति मेरे साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ…’ पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, रात में दोनों करते हैं गलत काम

पत्नी से मारपीट और 25 लाख दहेज की मांग
आगरा

ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

encounter
आगरा

सिर काट अपने बैग में रखा, फिर कपड़े उतार पैक की लाश, गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या

UP news, crime, agra murder, agra girl friend murder
आगरा

आगरा में ताजमहल पर फहराया तिरंगा, लगे भारत माता की जय के नारे, मचा हड़कंप

ताजमहल में तिरंगा, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
आगरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.