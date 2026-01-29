ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तड़के इनपुट मिलने के बाद बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान शोएब मंसूरी को गोली लग गई। घायल अवस्‍था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, मुठभेड़ में मोहित पंडित और अरबाज खान घायल हो गए।