ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

राज चौहान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तड़के बदमाशों से हुई तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने मुख्य आरोपी शोएब मंसूरी को मार गिराया है। वहीं, दो आरोपी मोहित पंडित और अरबाज खान पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं।
दोनों घायल बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तड़के इनपुट मिलने के बाद बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान शोएब मंसूरी को गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, मुठभेड़ में मोहित पंडित और अरबाज खान घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक, 23 जनवरी को टेढ़ी बगिया स्थित SN गेस्ट हाउस में राज चौहान की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में राज के साथियों ने ही मुखबिरी की थी।
मामले में पुलिस ने पहले 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद हत्याकांड में शोएब मंसूरी और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई थी।
