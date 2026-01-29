29 जनवरी 2026,

आगरा

ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया

राज चौहान हत्याकांड में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मारा गया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें SO ट्रांस यमुना हरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर कोतवाली भानु प्रताप की बुलेटप्रूफ जैकेट में एक-एक गोली लगी। वहीं, मुठभेड़ के दौरान SI ऋषि के हाथ में गोली लगी है।

आगरा

image

Aman Pandey

Jan 29, 2026

encounter

राज चौहान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तड़के बदमाशों से हुई तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने मुख्य आरोपी शोएब मंसूरी को मार गिराया है। वहीं, दो आरोपी मोहित पंडित और अरबाज खान पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं।

दोनों घायल बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

घेराबंदी के बाद शुरू हुई फायरिंग

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, तड़के इनपुट मिलने के बाद बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की तो खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान शोएब मंसूरी को गोली लग गई। घायल अवस्‍था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, मुठभेड़ में मोहित पंडित और अरबाज खान घायल हो गए।

23 जनवरी को SN गेस्ट हाउस में हुई थी राज चौहान की हत्या

पुलिस के मुताबिक, 23 जनवरी को टेढ़ी बगिया स्थित SN गेस्ट हाउस में राज चौहान की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड में राज के साथियों ने ही मुखबिरी की थी।

मामले में पुलिस ने पहले 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद हत्याकांड में शोएब मंसूरी और उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई थी।

Published on:

29 Jan 2026 08:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ठायं…ठायं…ठायं…SO और इंस्पेक्टर पर चली गोली, फिर पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया
