बॉयफ्रेंड ने बार-बार किया मना, फिर भी नहीं मानी गर्लफ्रेंड, ऑफिस बुलाकर कर दी हत्या

पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी बॉयफ्रेंड विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या के पीछे प्रेम संबंध और जलन को कारण बताया। बता दें विनय राजपूत और मिनसी का दो साल से अफेयर चल रहा था। पूछताछ में विनय ने बताया कि मिनसी किसी अन्य लड़के के साथ घूमती थी, जिससे वह नाराज रहता था। कई बार समझाने के बावजूद जब मिनसी नहीं मानी, तो उसने हत्या की योजना बनाई। शनिवार शाम मिनसी ने फोन कर कहा कि 6 फरवरी को उसके भाई की शादी है और वह शॉपिंग के लिए संजय प्लेस आ रही है। विनय ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में अन्य कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिससे कोई गवाह नहीं था।