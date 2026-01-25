बॉयफ्रेंड ने बार-बार किया मना, फिर भी नहीं मानी गर्लफ्रेंड, ऑफिस बुलाकर कर दी हत्या

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Agra Crime News: आगरा एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मामले की जानकारी होते ही पुरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल, आगरा में एक बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसे फेंक दिया। बॉयफ्रेंड सबसे पहले उसे ऑफिस बुलाया, जहां उसने गर्लफ्रेंड का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। सबूत को छुपाने के लिए उसके शव को बोरे में भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उस बोरे में नहीं आ पाई। आरोपी ने उसके बाद गर्लफ्रेंड के पैरे काटकर बोरे में भर दिया। बोरे में भरने के बाद फिर उसने लाश को 2 किमी दूर ले जाकर यमुना पुल पर फेंक दिया।
पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी बॉयफ्रेंड विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या के पीछे प्रेम संबंध और जलन को कारण बताया। बता दें विनय राजपूत और मिनसी का दो साल से अफेयर चल रहा था। पूछताछ में विनय ने बताया कि मिनसी किसी अन्य लड़के के साथ घूमती थी, जिससे वह नाराज रहता था। कई बार समझाने के बावजूद जब मिनसी नहीं मानी, तो उसने हत्या की योजना बनाई। शनिवार शाम मिनसी ने फोन कर कहा कि 6 फरवरी को उसके भाई की शादी है और वह शॉपिंग के लिए संजय प्लेस आ रही है। विनय ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। ऑफिस में अन्य कर्मचारी छुट्टी पर थे, जिससे कोई गवाह नहीं था।
मिनसी के आने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। गुस्से में विनय ने चाकू से उसका गला रेत दिया। इसके बाद उसने शव को बोरे में भरने के दौरान पैरों को काटकर बोरे में फिट किया। रात को उसने मिनसी की ही एक्टिवा पर शव रखा और झरना नाले के जंगल में फेंकने निकला। लेकिन जवाहर पुल पर वाहन आने के कारण संतुलन बिगड़ा और बोरा गिर गया। घबरा कर उसने शव वहीं छोड़ दिया।
मिनसी घर देर तक नहीं पहुंची, तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पुलिस ने चार टीमों को लगाया और रात करीब 1 बजे हाईवे पर बोरे में लाश मिली। CCTV फुटेज से पता चला कि विनय स्कूटी पर शव ले जा रहा था। पुलिस ने स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाया और 12 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चाकू और एक्टिवा भी बरामद की गई।
