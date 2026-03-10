आगरा सबसे गर्म जिला, तापमान 40 डिग्री के पास, मौसम वैज्ञानिक बोले- बन रहे कई मौसमी सिस्टम

Uttar Pradesh weather update: मौसम विभाग के अनुसार आगरा का तापमान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मार्च महीने में ही 40 डिग्री को छू रहा है, जो 43 डिग्री तापमान का एहसास करा रहा है। दिन में 10 बजे के बाद तापमान 30 डिग्री को पार कर रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने के विषय में जानकारी दी है, जो यह काफी कमजोर है।