दुश्मन को जेल भेजने के लिए आगरा के किसान ने की ‘खतरनाक’ प्लानिंग, पुलिस को भी कर दिया था दंग

पुलिस के अनुसार, किसान ने साजिश तो बहुत शातिर रची थी लेकिन वह बैलिस्टिक के बुनियादी जानकारी नहीं जानता था। पहली सबसे बड़ी चूक यह थी कि हाथ के जख्म के भीतर पूरा का पूरा जिंदा कारतूस मौजूद था। सामान्यतः जब किसी को गोली मारी जाती है, तो बंदूक से निकलने के बाद कारतूस का खोखा (Case) बाहर ही गिर जाता है और शरीर के भीतर केवल उसका अगला हिस्सा यानी 'बुलेट' ही प्रवेश करती है। यहां घाव के अंदर पूरा कारतूस मिलना इस बात का सीधा सबूत था कि इसे हाथ से अंदर ठूंसा गया है।